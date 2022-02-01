Гірськолижник розповів про переліт до Китаю

Джерело - НОК України.

Лідер збірної України у гірськолижному спорті Іван Ковбасюк комфортно дістався до Пекіну.

Про це заявив сам спортсмен.

"Сам переліт був комфортним, літак був не дуже завантажений, тому комфортно було відпочити і поспати. Єдине, що вест переліт потрібно було перебувати в масці, за цим ретельно стежили.

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