Джерело - НОК України.
Лідер збірної України у гірськолижному спорті Іван Ковбасюк комфортно дістався до Пекіну.
Про це заявив сам спортсмен.
"Сам переліт був комфортним, літак був не дуже завантажений, тому комфортно було відпочити і поспати. Єдине, що вест переліт потрібно було перебувати в масці, за цим ретельно стежили.
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Перше офіційне тренування заплановане на 3 лютого, буде цікаво, адже траса для всіх нова. Найчастіше перед зимовими Олімпійськими іграми проводяться змагання Кубка світу, щоб усі могли перевірити свої сили на олімпійській трасі, а тут через коронавірусні обмеження такої можливості не було. Усі будуть в однакових умовах", - зазначив Ковбасюк.