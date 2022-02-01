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Ковбасюк: На олімпійській трасі всі будуть в однакових умовах

Сьогодні 09:33 179 0
Гірськолижник розповів про переліт до Китаю
Ковбасюк: На олімпійській трасі всі будуть в однакових умовах
#Олімпіада-2022, #Іван Ковбасюк

Джерело - НОК України.

Лідер збірної України у гірськолижному спорті Іван Ковбасюк комфортно дістався до Пекіну.

Про це заявив сам спортсмен.

"Сам переліт був комфортним, літак був не дуже завантажений, тому комфортно було відпочити і поспати. Єдине, що вест переліт потрібно було перебувати в масці, за цим ретельно стежили.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Перше офіційне тренування заплановане на 3 лютого, буде цікаво, адже траса для всіх нова. Найчастіше перед зимовими Олімпійськими іграми проводяться змагання Кубка світу, щоб усі могли перевірити свої сили на олімпійській трасі, а тут через коронавірусні обмеження такої можливості не було. Усі будуть в однакових умовах", - зазначив Ковбасюк.

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