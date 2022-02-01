Лідери збірної ОКР зі скелетону пропустять Олімпіаду-2022

Спортсменів замінять менш досвідчені скелетоністи

Одні з провідних скелетоністів російської збірної, яка на Олімпіаді-2022 буде представлена під назвою ОКР, не виступлять на Іграх у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба федерації бобслею Росії.

Змагання пропустять чинний віцечемпіон Олімпійських ігор Нікіта Трєгубов та Владіслав Сємьонов.

Обидва спортсмени отримали позитивні тести на коронавірус та вже не встигнуть вчасно отримати негативні результати задля того, щоб взяти участь у змаганнях.

Трєгубов і Сємьонов наразі входять до ТОП-5 рейтингу Кубка світу 2021/22: Трєгубов - 4-ий, Сємьнов - 5-ий. Це найвищі позиції серед російських скелетоністів. Наступне - 7-ме - місце посідає олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Трєтьяков, який у цьому сезоні двічі здобував перемоги на етапах Кубка світу.