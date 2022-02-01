На хокейному турнірі Олімпіади можуть бути два чемпіони

Організатори намагаються передбачити усі варіанти

Джерело - Чемпіон.

За підсумками хокейного турніру на Олімпіаді-2022 може скластися ситуація, коли фінали та матч за 3 місце не відбудуться.

Про це повідомляє пресслужба Олімпійського комітету Ігор у Пекіні.

Це трапиться у тому випадку, якщо у всіх чотирьох збірних через коронавірус не зможуть набрати заявку на матч - по 15 польових гравців та двох воротарів.

У цьому випадку обидва фіналісти будуть названі чемпіонами та отримають по комплекту золотих нагород. Це ж стосується учасників матчу за 3-є місце.

У тому випадку, якщо один з фіналістів не зможе набрати потрібну кількість гравців, то його місце у вирішальному поєдинку займе переможець матчу за 3-є місце.

Хокейний турнір має стартувати 9 лютого.