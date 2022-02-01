Український фігурист Іван Шмуратко спілкуватиметься на Олімпіаді-2022 у Пекіні лише українською або англійською мовою.

Про це заявив сам спортсмен.

"На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі.

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Чому я говорю англійською? Усе, що я можу - так це виконувати мою роботу тут", - сказав Шмуратко.