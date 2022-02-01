Головне
Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро
Вчора 22:36 11947 1
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 07:37 26276 1
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 22:47 52338 3
Красюк: З Ф'юрі міг би вийти хороший політик в Україні
Вчора 22:31 282
Динамо розгромило Лудогорець у контрольному матчі
Вчора 18:58 1515
Дубль Нереса приніс Шахтарю перемогу над Црвеною Звезда
Вчора 18:01 821
Лемпард - головний тренер Евертона
Вчора 16:17 666
Збірна Польщі призначила нового головного тренера
Вчора 14:38 1800
Мбаппе підписав контракт з Реалом - ЗМІ
Вчора 14:24 1206
Стали відомі призові українців на Олімпіаді-2022
Вчора 13:27 4845
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Шмуратко: На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською

Сьогодні 06:33 285 0
Українець відмовився говорити російською мовою
Шмуратко: На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською
#Олімпіада-2022, #Іван Шмуратко

Джерело - suspilne.media.

Український фігурист Іван Шмуратко спілкуватиметься на Олімпіаді-2022 у Пекіні лише українською або англійською мовою.

Про це заявив сам спортсмен.

"На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Чому я говорю англійською? Усе, що я можу - так це виконувати мою роботу тут", - сказав Шмуратко.

На пресконференції Івану російською мовою поставили питання про те, які рекомендації були надані українським олімпійцям перед Іграми. Українець відповів англійською.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 19582 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 23116
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 26276 1
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 17789
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 52338 3
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 187925
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому 10895 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 28924
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 14826
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3299
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 74416 2
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4267