Джерело - suspilne.media.
Український фігурист Іван Шмуратко спілкуватиметься на Олімпіаді-2022 у Пекіні лише українською або англійською мовою.
Про це заявив сам спортсмен.
"На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі.
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Чому я говорю англійською? Усе, що я можу - так це виконувати мою роботу тут", - сказав Шмуратко.
На пресконференції Івану російською мовою поставили питання про те, які рекомендації були надані українським олімпійцям перед Іграми. Українець відповів англійською.