Китайський арбітр, який був дискваліфікований на Олімпіаді-2018, судитиме Ігри-2022

Хуанг був одним із двох дискваліфікованих китайських суддів

Джерело - Чемпіон.

Китайський арбітр Фен Хуанг, який був відсторонений після Олімпіади-2018 у Пхенчхані, буде судити Ігри-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Insidethegames.

Хуанг був одним із двох китайських суддів, які були дискваліфіковані Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) після того, як були викриті в національній пристрасті.

Вейгуан Чен був дискваліфікований на два роки, а також отримав заборону на роботу в Пекіні-2022. На його думку, перемогу у чоловічому турнірі мав отримати його співвітчизник Цзінь Боян, який у підсумку став четвертим.

Фен Хуанг був усунений на один рік - у Пхенчхані його оцінки за виступ співвітчизників Веньцзінь Суй та Цун Ханя за дві програми виявилися на 10 балів вищими, ніж у переможців змагань Олени Савченко та Бруно Массо, які представляли Німеччину.

До усунення Фен Хуанг вже мав попередження за упереджене суддівство у фіналі Гран-прі 2017 року.