Китайський арбітр, який був дискваліфікований на Олімпіаді-2018, судитиме Ігри-2022

Джерело - Чемпіон.
Китайський арбітр Фен Хуанг, який був відсторонений після Олімпіади-2018 у Пхенчхані, буде судити Ігри-2022 у Пекіні.
Про це повідомляє Insidethegames.
Хуанг був одним із двох китайських суддів, які були дискваліфіковані Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) після того, як були викриті в національній пристрасті.
Вейгуан Чен був дискваліфікований на два роки, а також отримав заборону на роботу в Пекіні-2022. На його думку, перемогу у чоловічому турнірі мав отримати його співвітчизник Цзінь Боян, який у підсумку став четвертим.
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Фен Хуанг був усунений на один рік - у Пхенчхані його оцінки за виступ співвітчизників Веньцзінь Суй та Цун Ханя за дві програми виявилися на 10 балів вищими, ніж у переможців змагань Олени Савченко та Бруно Массо, які представляли Німеччину.
До усунення Фен Хуанг вже мав попередження за упереджене суддівство у фіналі Гран-прі 2017 року.