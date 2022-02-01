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Анцибор: Всі вже скучили за змаганнями

Сьогодні 05:33 224 0
Українка поділилася першими враженнями від прибуття до олімпійського селища
Анцибор: Всі вже скучили за змаганнями
#Марина Анцибор

Джерело - НОК України.

Українські лижниці швидко пройшли всі ковідні процедури в аеропорту Пекіна. 

Про це заявила українська лижниця Марина Анцибор.

"Коли їхали з аеропорту до Олімпійського селища в Чжанцзякоу, то звернули увагу, що на шляху нашого прямування нам не зустрічалося жодної машини, жодної людини. Незвичне явище було. В селищі все добре, досить швидко розселилися, так як і швидко пройшли всі ковідні процедури в аеропорту Пекіна. Номери просторі, можна навіть тренування тут проводити (сміється). Сподіваюся, що вже сьогодні у нас буде тренування, адже через довгу дорогу, вже два дні без нього".

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Всі вже дуже скучили за змаганнями, тому дуже чекаємо старту зимових Ігор-2022", - зазначила Анцибор.

Для Анцибор Олімпіада у Пекіні вже буде четвертою у кар’єрі.

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