Джерело - НОК України.
Українські лижниці швидко пройшли всі ковідні процедури в аеропорту Пекіна.
Про це заявила українська лижниця Марина Анцибор.
"Коли їхали з аеропорту до Олімпійського селища в Чжанцзякоу, то звернули увагу, що на шляху нашого прямування нам не зустрічалося жодної машини, жодної людини. Незвичне явище було. В селищі все добре, досить швидко розселилися, так як і швидко пройшли всі ковідні процедури в аеропорту Пекіна. Номери просторі, можна навіть тренування тут проводити (сміється). Сподіваюся, що вже сьогодні у нас буде тренування, адже через довгу дорогу, вже два дні без нього".
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Всі вже дуже скучили за змаганнями, тому дуже чекаємо старту зимових Ігор-2022", - зазначила Анцибор.
Для Анцибор Олімпіада у Пекіні вже буде четвертою у кар’єрі.