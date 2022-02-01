Українські лижниці швидко пройшли всі ковідні процедури в аеропорту Пекіна.

Про це заявила українська лижниця Марина Анцибор.

"Коли їхали з аеропорту до Олімпійського селища в Чжанцзякоу, то звернули увагу, що на шляху нашого прямування нам не зустрічалося жодної машини, жодної людини. Незвичне явище було. В селищі все добре, досить швидко розселилися, так як і швидко пройшли всі ковідні процедури в аеропорту Пекіна. Номери просторі, можна навіть тренування тут проводити (сміється). Сподіваюся, що вже сьогодні у нас буде тренування, адже через довгу дорогу, вже два дні без нього".