Підручний: Ми щоденно здаємо тести на COVID-19

Українець розповів про умови для тренувань

Джерело - НОК України.

Олімпійська біатлонна траса у Пекіні не схожа на якусь іншу, а от рельєф чимось нагадує Антгольц.

Про це заявив капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний.

"У нас вже було 3 тренування і двічі стрілкове. Сама траса ні на одну арену не схожа, а от рельєф чимось нагадує Антхольц. І там, і тут висота, немає крутих підйомів, короткий з поворотами спуск. Біатлонний стадіон зовсім поруч з олімпійським селищем, але пішки не дозволяють ходити, пересуваємося спеціальними шатлами, які ходять з інтервалом у 15 хвилин. У дорозі також знаходимося до 15 хвилин. Все тут дуже компактно, поруч. Це зручно.

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Щоденно ми здаємо тести, беруть мазок з ротової порожнини, все це займає до 1 хв, спеціальні кабінки розташовуються біля їдальні. Якщо здати тест до 12:00, то результат буде о 18:00 цього ж дня, а якщо після 12:00 – то вже до 6 ранку наступного. Поруч з нашим місцем проживання є велика будівля, де знаходяться спортивна зала, пральня, різноманітні розважальні активності. Все поруч", - сказав Підручний.

Нагадаємо, що вже 5 лютого, у перший день зимових Олімпійських ігор, біатлоністи розіграють перший комплект нагород у змішаній естафеті.