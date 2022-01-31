Джерело - Чемпіон.
Стало відомо, які призові з українського бюджету передбачені для спортсменів за медалі на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні.
На іграх Україну представлятимуть 45 олімпійців у 12-ти видах спорту з 15-ти можливих.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Винагорода від держави для українських призерів Олімпіади-2022 залишиться незмінною у порівнянні з форумами 2014-го, 2018-го та 2020 років:
Золото – 125 тисяч доларів (3,5 млн грн )
Срібло – 80 тисяч доларів (2,2 млн грн)
Бронза – 55 тисяч доларів (1,5 млн грн).
Нагадаємо, учасники зимової Олімпіади у Пекіні отримають подарунки.