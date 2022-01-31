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Стали відомі призові українців на Олімпіаді-2022

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Стало відомо скільки зароблять українські спортсмени за медаль Олімпіади-2022
Стали відомі призові українців на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Пекін, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, які призові з українського бюджету передбачені для спортсменів за медалі на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні.

На іграх Україну представлятимуть 45 олімпійців у 12-ти видах спорту з 15-ти можливих.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Винагорода від держави для українських призерів Олімпіади-2022 залишиться незмінною у порівнянні з форумами 2014-го, 2018-го та 2020 років:

Золото – 125 тисяч доларів (3,5 млн грн )
Срібло – 80 тисяч доларів (2,2 млн грн)
Бронза – 55 тисяч доларів (1,5 млн грн).

Нагадаємо, учасники зимової Олімпіади у Пекіні отримають подарунки.

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