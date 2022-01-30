Головне
Надаль переграв Медвєдєва у неймовірному фіналі Australian Open
Вчора 16:24 1235 2
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 23:37 17824 2
Спортінг орендував нападника Динамо Раміреса
Вчора 22:11 244
Сампдорія орендувала Супрягу
Вчора 21:40 396
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів
Вчора 21:37 14741
Збірна Швеції виграла чемпіонат Європи з гандболу
Вчора 21:09 308
Олександр Усик у складі Полісся зіграє на турнірі Winter Cup 2022
Вчора 18:11 548
Бех-Романчук виграла чемпіонат України у потрійному стрибку
Вчора 16:40 860
Дівчина Грінвуда звинуватила футболіста в побитті та насиллі
Вчора 10:51 505
Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив кар'єру
Вчора 08:43 387
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Українські фігуристи сидітимуть поруч з росіянами на Олімпіаді

Вчора 22:25 2354 1
Командний турнір розпочнеться 4 лютого
Українські фігуристи сидітимуть поруч з росіянами на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Російські та українські фігуристи будуть у сусідніх боксах під час командного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай).

Про це повідомляє sport-express.ru.

Бокси - це спеціальні трибуни для учасників команд, звідки фігуристи спостерігатимуть за прокатами.

Зазначимо, що українські фігуристи також будуть сусідами з олімпійцями зі збірної США.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Повний порядок виглядає так: Канада, Китай, Чехія, Грузія, Німеччина, Італія, Японія, ОКР (Росія), Україна, США. Розташування команд визначено відповідно до назв країн в алфавітному порядку англійською мовою. Командний турнір розпочнеться 4 лютого.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться з 4 по 20 лютого у Пекіні (Китай). Варто зазначити, що столиця Китаю стане першим містом, у якому відбудуться як зимова, так і літня Олімпіада. Літні ОІ у Пекіні відбулися у 2008 році.

Раніше учасники зимової Олімпіади у Пекіні отримають подарунки.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 13272
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 16191
Підручний прокоментував умови перебування в олімпійському селищі Підручний прокоментував умови перебування в олімпійському селищі 2940
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів 14741
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 12993
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 17824 2
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому 10807 1
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4240
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 31946 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 23735
Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках 4175 3
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 7877 3