Командний турнір розпочнеться 4 лютого

Джерело - Чемпіон.

Російські та українські фігуристи будуть у сусідніх боксах під час командного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай).

Про це повідомляє sport-express.ru.

Бокси - це спеціальні трибуни для учасників команд, звідки фігуристи спостерігатимуть за прокатами.

Зазначимо, що українські фігуристи також будуть сусідами з олімпійцями зі збірної США.

Повний порядок виглядає так: Канада, Китай, Чехія, Грузія, Німеччина, Італія, Японія, ОКР (Росія), Україна, США. Розташування команд визначено відповідно до назв країн в алфавітному порядку англійською мовою. Командний турнір розпочнеться 4 лютого.

Россия и Украина рядом на командном турнире! pic.twitter.com/5eu5udXH9a — Lublineс93 (@Lublinec931) January 30, 2022

Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться з 4 по 20 лютого у Пекіні (Китай). Варто зазначити, що столиця Китаю стане першим містом, у якому відбудуться як зимова, так і літня Олімпіада. Літні ОІ у Пекіні відбулися у 2008 році.

Раніше учасники зимової Олімпіади у Пекіні отримають подарунки.