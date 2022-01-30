Олімпіада-2022: Коли та де відбудеться церемонія відкриття

Джерело - Чемпіон.

Урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор відбудеться у п'ятницю, 4 лютого.

Початок о 14.00 за київським часом.

Захід проходитиме на Національному стадіоні Пекіна. Цей багатофункціональний спортивний комплекс було відкрито у 2008 році для проведення літніх Олімпійських ігор-2008. Трансляцію можна буде побачити на телеканалі UA: Перший.

На майбутніх змаганнях буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.