Олімпіада-2022: Коли та де відбудеться церемонія відкриття

Джерело - Чемпіон.
Урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор відбудеться у п'ятницю, 4 лютого.
Початок о 14.00 за київським часом.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Захід проходитиме на Національному стадіоні Пекіна. Цей багатофункціональний спортивний комплекс було відкрито у 2008 році для проведення літніх Олімпійських ігор-2008. Трансляцію можна буде побачити на телеканалі UA: Перший.
На майбутніх змаганнях буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.