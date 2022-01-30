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Російська біатлоністка пропустить Олімпіаду-2022 через COVID

Сьогодні 19:09 1148 0
Васнєцова здала два позитивні тести на коронавірус
Російська біатлоністка пропустить Олімпіаду-2022 через COVID
#Олімпіада-2022

Джерело - championat.com.

Російська біатлоністка Валерія Васнєцова не зможе виступити на Олімпійських іграх 2022 року.

Про це повідомляє сама спортсменка.

Причиною стали два позитивні тести на коронавірус.

Спілка біатлоністів Росії та Олімпійський комітет Росії у неділю, 30 січня, подали запит до оргкомітету Олімпійських ігор у Пекіні на вимушену заміну Васнєцової на Євгенію Буртасову у складі жіночої збірної ОКР з біатлону.

Раніше білоруським спортсменам заборонили спілкуватися з журналістами на Олімпіаді у Пекіні.

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