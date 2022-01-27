Головне
Довбик може перейти до італійського клубу
Сьогодні 08:08 673
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:01 614
Динамо цікавиться хавбеком Гоффенгайма
Сьогодні 10:24 260
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49
Сьогодні 09:55 12253
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:37 15694 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:24 32129
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:10 12546
Ворскла підписала захисника збірної Північної Македонії
Вчора 22:55 741
Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт
Вчора 20:56 311
Рух підписав вихованця ПСВ
Вчора 18:44 560
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:01 614
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:45 237
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 05:26 180
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 04:00 189
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 02:20 205

Санітра: Після прильоту готуватиму 2-3 людей до змішаної естафети

Сьогодні 11:25 294 0
Наставник збірної України - про дорогу до Пекіна
Санітра: Після прильоту готуватиму 2-3 людей до змішаної естафети
#Юрай Санітра

Джерело - XSport.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрій Санітра не знає, які умови чекають на його команду після прильоту до Китаю.

Про це заявив сам фахівець.

"Я маю план тренувань після приїзду до Пекіна, але, думаю, що ми не поспішатимемо, тому що складно сказати, що на нас чекатиме відразу після прильоту.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

Спочатку трохи потрібно буде адаптуватися до умов, часу, до висоти, а далі почнемо працювати. Подивимося, як спортсмени відреагують на переліт, після чого почну 2-3 людей готувати безпосередньо до старту у змішаній естафеті", - сказав Санітра.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 15694 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 12253
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 32129
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 12546
Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії 3691
Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках 2341 3
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 8880
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10297
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 9332 19
Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках 2341 3
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 1558
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6136