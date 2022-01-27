Санітра: Після прильоту готуватиму 2-3 людей до змішаної естафети

Наставник збірної України - про дорогу до Пекіна

Джерело - XSport.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрій Санітра не знає, які умови чекають на його команду після прильоту до Китаю.

Про це заявив сам фахівець.

"Я маю план тренувань після приїзду до Пекіна, але, думаю, що ми не поспішатимемо, тому що складно сказати, що на нас чекатиме відразу після прильоту.

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