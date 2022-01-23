Легенда сноуборду заявлений на свою п'яту Олімпіаду

Вайт включений у заявку збірної США

Джерело - Чемпіон.

Триразовий олімпійський чемпіон у хафпайпі Шон Вайт включений до заявки збірної США зі сноуборду до Пекіна.

Про це повідомляє пресслужба НОК США.

Після перемоги в Пхенчхані 35-річний спортсмен зробив довгу перерву в кар'єрі і важко пройшов кваліфікацію на нинішні Ігри, перехворівши на коронавірус і отримавши травму кісточки. Проте легендарний райдер у складі.

У заявці олімпійської збірної США на цей час вже 222 спортсмени, і процес заявок триває. Крім Вайта, на п'яті Ігри їдуть сноубордистка Ліндсі Джекобелліс, керлінгіст Джон Шустер, а також скелетоністка Кеті Влендер. Найстарший у складі американців - 40-річний сноубордист Нік Баумгартнер, а наймолодша - 16-річна фігуристка Аліса Лью.