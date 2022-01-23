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Легенда сноуборду заявлений на свою п'яту Олімпіаду

Сьогодні 13:40 136 0
Вайт включений у заявку збірної США
Легенда сноуборду заявлений на свою п'яту Олімпіаду
#Олімпіада-2022, #Шон Вайт

Джерело - Чемпіон.

Триразовий олімпійський чемпіон у хафпайпі Шон Вайт включений до заявки збірної США зі сноуборду до Пекіна.

Про це повідомляє пресслужба НОК США.

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Після перемоги в Пхенчхані 35-річний спортсмен зробив довгу перерву в кар'єрі і важко пройшов кваліфікацію на нинішні Ігри, перехворівши на коронавірус і отримавши травму кісточки. Проте легендарний райдер у складі. 

У заявці олімпійської збірної США на цей час вже 222 спортсмени, і процес заявок триває. Крім Вайта, на п'яті Ігри їдуть сноубордистка Ліндсі Джекобелліс, керлінгіст Джон Шустер, а також скелетоністка Кеті Влендер. Найстарший у складі американців - 40-річний сноубордист Нік Баумгартнер, а наймолодша - 16-річна фігуристка Аліса Лью.

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