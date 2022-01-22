Бринзак пояснив критерії відбору на Олімпіаду

Критерії відбору складу на Олімпіаду-2022 у Пекіні були затверджені ще влітку.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак у коментарі Суспільне Спорт.

"Ще влітку були затверджені критерії відбору на Олімпійські ігри. Затверджені міністром, президентом Олімпійського комітету та федерацією, в яких чітко прописані критерії відбору. За тими критеріями відбір закінчився у Рупольдингу. Сьогодні був Виконком, там підіймалося питання щодо затвердження списків. Я сказав, що у нас форс-мажор, ще день-два, були хвороби, ми ще не можемо чітко сказати. На що мені було сказано: є чіткі критерії відбору, за якими треба визначати та затверджувати склад сьогодні. Якщо будуть якісь зміни через форс-мажор: захворіє, коронавірус чи інші причини, то можна зробити зміни до 2 лютого.

Тому було голосування на Виконкомі і прийняте рішення щодо затвердження списків, який був на момент 16 січня. А за тим списком пройшли ті, хто проходив за вимогами: потрапити у топ-50 загального заліку Кубка світу, виступити на Кубку IBU, показати результат і набрати найбільшу кількість очок", - відзначив Бринзак.