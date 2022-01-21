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Швеція оголосила заявку хокеїстів на Олімпіаду

Вчора 22:59 155 0
Швеція традиційно вважається одним з фаворитів турніру
Швеція оголосила заявку хокеїстів на Олімпіаду
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції з хокею визначила заявку національної команди на олімпійський турнір. 

Про це повдіомляє пресслужба IIHF.

Гравці представлять КХЛ, а також чемпіонат Швеції та Швейцарії.

Воротарі: Магнус Хеллберг (Сочі), Ларс Йоханссон (СКА), Адам Рідеборн (ЦСКА).

Захисники: Лукас Бенгтссон (Динамо Мінськ), Еміль Дьюс (Рапперсвіл), Оскар Фантенберг (СКА), Крістіан Фолін (Фролунда), Ерік Густафссон (Лулеа), Лінус Халстрем (Металург), Джонатан Пудас (Шеллефтеа), Хенрік Томмернес (Женева). 

Актуально: Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Форварди: Даніель Бродін (Фрібург), Матіас Броме (Давос), Якоб де ла Роуз (Фар'єстад), Денніс Еверберг (Роглі), Макс Фріберг (Фролунда), Понтус Холмберг (Векше), Лінус Йоханссон (Фар'єстад), Маркус Крюгер (Цюріх), Антон Ландер (Цуг), Йоакім Нордстрем (ЦСКА), Фредрік Олофссон (ІК), Густав Рюдаль (Фар'єстад), Лукас Валлмарк (ЦСКА), Карл Клінгберг (Цуг).

Шведи зіграють у групі з Фінляндією, Латвією та Словаччиною.

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