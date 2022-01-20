Солідний склад навіть без НХЛівців

Джерело - Чемпіон.

Збірна Фінляндії, яка є одним із фаворитів хокейного турніру Олімпіади, визначилася зі складом команди на турнір.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

У заявці є досвідчені гравці з досвідом виступів у НХЛ: Лео Комаров, Валттері Філппула, Самі Ватанен.

Воротарі: Юхо Олкінуора (Металург), Харрі Сатері (Сибір), Франс Туохімаа (Нафтохімік).

Захисники: Мікко Лехтонен (СКА), Атте Охтама (Карпят), Ніклас Фріман (Йокеріт), Петтері Ліндбом (Йокеріт), Вілле Покка (Авангард), Самі Ватанен (Женева), Валттері Кеміляйнен (Вітязь), Юсо Хієтанен (Амбрі-Піотта).

Нападники: Теему Хартікайнен (Салават Юлаєв), Сакарі Маннінен (Салават Юлаєв), Маркус Гранлунд (Салават Юлаєв), Валттері Філппула (Женева), Міро Аалтонен (Вітязь), Ніко Ом'які (Вітязь), Лео Комаров (СКА), Харрі Песонен (Лангнау), Тоні Раяла (Біль), Ханнес Бьорнінен (Йокеріт), Марко Анттіла (Йокеріт), Ііро Пакарінен (Йокеріт), Саку Мяналанен (Карпят).

Фінляндія у групі зіграє проти Швеції, Словаччини та Латвії.