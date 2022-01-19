Саудівська Аравія вперше виступить на зимових Олімпійських іграх

Зимова Олімпіада пройде з 4 до 20 лютого

Джерело - Чемпіон.

Збірна Саудівської Аравії виступить на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє олімпійський комітет країни.

Для Саудівської Аравії участь у зимових іграх стане першою у своїй історії.

Саудівську Аравію представлять два гірськолижники - Салман аль-Хувайш та Файєк Абді, які набрали кваліфікаційні очки для поїздки до Пекіна.

Зимова Олімпіада пройде з 4 до 20 лютого.