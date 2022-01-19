Саудівська Аравія вперше виступить на зимових Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.
Збірна Саудівської Аравії виступить на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
Про це повідомляє олімпійський комітет країни.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Для Саудівської Аравії участь у зимових іграх стане першою у своїй історії.
Саудівську Аравію представлять два гірськолижники - Салман аль-Хувайш та Файєк Абді, які набрали кваліфікаційні очки для поїздки до Пекіна.
Зимова Олімпіада пройде з 4 до 20 лютого.
تارررريخخي 😍— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) January 16, 2022
لاعبا المنتخب السعودي للتزلج الألبي Alpine Skiing 'سلمان الهويش و فائق عابدي' يحصلان على النقاط التأهيلية رسميًّا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية #بكين2022 ⛷️🇨🇳 كأول لاعبين في تاريخ المملكة والخليج 😍
الـف مبروك🇸🇦👏#السعودية_في_الأولمبياد_الشتوي pic.twitter.com/2HdamqAv27