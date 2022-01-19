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МОК вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на Олімпіаді-2022

Сьогодні 17:24 150 0
Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого
МОК вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні (Китай).

Про це повідомляє пресслужба Олімпійського комітету Росії (ОКР) на зустрічі з журналістами.

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Заборона стосується, зокрема, використання символіки навіть у соцмережах. Інакше журналіста, який порушив заборону, очікує відкликання акредитації. Повідомляється, що це попередження від МОК та оргкомітету Ігор є набагато жорсткішим, ніж на літніх Олімпійських іграх у Токіо (Японія).

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