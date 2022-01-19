МОК вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні (Китай).
Про це повідомляє пресслужба Олімпійського комітету Росії (ОКР) на зустрічі з журналістами.
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Заборона стосується, зокрема, використання символіки навіть у соцмережах. Інакше журналіста, який порушив заборону, очікує відкликання акредитації. Повідомляється, що це попередження від МОК та оргкомітету Ігор є набагато жорсткішим, ніж на літніх Олімпійських іграх у Токіо (Японія).