МОК вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на Олімпіаді-2022

Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вимагає від журналістів ОКР не використати національну символіку на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні (Китай).

Про це повідомляє пресслужба Олімпійського комітету Росії (ОКР) на зустрічі з журналістами.

Заборона стосується, зокрема, використання символіки навіть у соцмережах. Інакше журналіста, який порушив заборону, очікує відкликання акредитації. Повідомляється, що це попередження від МОК та оргкомітету Ігор є набагато жорсткішим, ніж на літніх Олімпійських іграх у Токіо (Японія).