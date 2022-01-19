Джерело - Чемпіон.
Збірна Ямайки з бобслею забезпечила собі олімпійські ліцензії перед Іграми в Пекіні.
Про це повідомляє пресслужба збірної.
У рамках ОІ-2022 представники екзотичної острівної держави будуть представлені одразу у трьох дисциплінах: четвірка та двійка у чоловіків та одиночка у жінок (дебют виду на ОІ).
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Зазначимо, що ямайці вперше в історії здобули стільки олімпійських ліцензій у бобслеї, раніше вони виступали максимум у двох дисциплінах на одних Іграх.
Вперше збірна Ямайки з бобслею потрапила на Олімпіаду в Калгарі у 1988 році.
BREAKING:— Team Jamaica (@TeamJA876) January 17, 2022
JAMAICA, WE HAVE A BOBSLED TEAM HEADING TO BEIJING! 📣
It will be fire on ice as #TeamJamaica 🇯🇲 secured their spot at the 2022 Beijing #WinterOlympics. This will be the 1st time JAM has qualified in 3 Olympic bobsled events: four-man, two-man and women’s monobob pic.twitter.com/hRd5h7lDlG