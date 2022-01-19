Ямайці встановлять новий історичний рекорд

Джерело - Чемпіон.

Збірна Ямайки з бобслею забезпечила собі олімпійські ліцензії перед Іграми в Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба збірної.

У рамках ОІ-2022 представники екзотичної острівної держави будуть представлені одразу у трьох дисциплінах: четвірка та двійка у чоловіків та одиночка у жінок (дебют виду на ОІ).

Зазначимо, що ямайці вперше в історії здобули стільки олімпійських ліцензій у бобслеї, раніше вони виступали максимум у двох дисциплінах на одних Іграх.

Вперше збірна Ямайки з бобслею потрапила на Олімпіаду в Калгарі у 1988 році.