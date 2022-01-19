Словаччина опублікувала заявку збірної з хокею на Олімпіаду-2022

Словаччина у групі зіграє проти Швеції, Фінляндії та Латвії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Словаччини з хокею визначилася із заявкою на Олімпійські Ігри-2022.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

На Олімпіаду поїдуть ТОП-проспекти місцевого хокею - 17-річні Адам Немек та Юрай Слафковський, а також 19-річний Самуель Кнажко.

Воротарі: Браніслав Конрад (Оломоуц), Патрік Рибар (Динамо Мінськ), Матей Томек (Комета).

Захисники: Міхал Чайковський (Сибір), Петер Черешнак (Плзень), Марек Далога (Комета), Мартін Чернат (Лозанна), Маріо Грман (Хамменліна), Самуель Кнажко (Сіетл NCAA), Мартін Марінчін (Оцеларжі), Адам Немек.

Форварди: Петер Чехларік (Авангард), Марко Дано (Оцеларжі), Адріан Голенський (Нітра), Лібор Гудачек (Динамо Мінськ), Томаш Юрко (Барис), Мілош Келемен (Млада), Міхал Крістоф (Комета), Крістіан Поспішіл (Давос), Павол Регенда (Дукла), Мілош Роман (Оцеларжі), Юрай Слафковський (Турку), Самуель Такач (Слован), Петер Зузін (Зволен).

Словаччина у групі зіграє проти Швеції, Фінляндії та Латвії. Чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді стартує 9 лютого.