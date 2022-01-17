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Жюльєн керуватиме збірною Канади з хокею на Олімпіаді

Сьогодні 20:46 122 0
Хокейний турнір стартує 9 лютого
Жюльєн керуватиме збірною Канади з хокею на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Головним тренером збірної Канади з хокею, що візьме участь в Олімпійських іграх буде Клод Жюльєн. 

Про це повідомляє пресслужба Асоціації хокею Канади.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру

Нагадаємо, що Жюльєн працював із командою на другому етапі Євротура. Раніше 61-річний тренер також очолював Монреаль, Бостон та Нью-Джерсі.

У тренерський штаб Клода Жюльєна увійдуть Джеремі Коллітон, Нолан Баумгартнер та Тайлер Дітріх. Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.

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