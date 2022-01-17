Жюльєн керуватиме збірною Канади з хокею на Олімпіаді

Хокейний турнір стартує 9 лютого

Джерело - Чемпіон.

Головним тренером збірної Канади з хокею, що візьме участь в Олімпійських іграх буде Клод Жюльєн.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації хокею Канади.

Нагадаємо, що Жюльєн працював із командою на другому етапі Євротура. Раніше 61-річний тренер також очолював Монреаль, Бостон та Нью-Джерсі.

У тренерський штаб Клода Жюльєна увійдуть Джеремі Коллітон, Нолан Баумгартнер та Тайлер Дітріх. Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.