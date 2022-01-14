Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

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2-20 лютого 2022 року у Пекіні відбудуться зимові Олімпійські ігри.
Розклад 1-го дня зимової Олімпіади-2022, 02 лютого 2022 року (середа)
14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур
Розклад 2-го дня зимової Олімпіади-2022, 03 лютого 2022 року (четвер)
03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур
03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур
03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур
06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія
08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур
08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур
08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія
12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація
13:45. Фристайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація
14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія - США
Розклад 3-го дня зимової Олімпіади-2022, 04 лютого 2022 року (п'ятниця)
02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур
02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур
02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур
02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур
04:02. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Коротка програма
05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: ОКР - Швейцарія
06:10. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Данія - Китай
07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма
07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур
07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур
07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур
07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур
Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022
Розклад 4-го дня зимової Олімпіади-2022, 05 лютого (субота) (6 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур
03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур
03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур
04:45. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: Канада - Фінляндія
08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур
08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур
08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур
08:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Кваліфікація
09:45. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон 15 км
10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м. Фінал
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Японія - Данія
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3-й тур: Чехія - Швеція
11:00. Біатлон. Змішана естафета 4x6 км
12:00. Фристайл. Чоловіки. Могул. 2-а кваліфікація
12:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
13:00. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Кваліфікація
13:10. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1-а спроба
13:30. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 1
13:35. Стрибки з трампліну. Жінки. Трамплін HS-109. Фінал
13:38. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Кваліфікація
14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур
14:05. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 2
14:23. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/4 фіналу
14:40. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 3
14:50. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 2-а спроба
14:53. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/2 фіналу
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: США - ОКР
15:18. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал
Розклад 5-го дня зимової Олімпіади-2022, 06 лютого 2022 року (неділю) (7 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур
03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур
03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур
03:30. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал
03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма
05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск
05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма
06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур
09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км
10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія
12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація
13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба
13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1
14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур
14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2
14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США
15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба
Розклад 6-го дня зимової Олімпіади-2022, 07 лютого 2022 року (понеділок) (8 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур
03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур
03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур
03:22. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Довільна програма
03:30. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 1-а спроба
04:31. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Довільний танець
05:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Довільна програма
06:00. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 4-й тур: ОКР - Канада
07:30. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 2-а спроба
10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Данія - Чехія
11:00. Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км
13:30. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/4 фіналу
13:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/4 фіналу
13:45. Стрибки з трампліну. Командні змагання. 1-й раунд
13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 1-а спроба
14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
14:13. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/2 фіналу
14:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/2 фіналу
14:41. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Фінал
14:51. Стрибки з трампліна. Командні змагання. Фінал
14:52. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 4 тур: Швейцарія - Фінляндія
15:10. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Китай - Швеція
15:30. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 2-а спроба
Розклад 7-го дня зимової Олімпіади-2022, 08 лютого 2022 року (вівторок) (10 комплектів медалей)
03:22. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма
04:00. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 1
04:22. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 2
04:40. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
04:45. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 3
05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Супергігант
05:07. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: США - Канада
08:05. Керлінг. Мікст. Матч за 3 місце
08:30. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
08:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
09:06. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
09:15. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
09:24. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
09:30. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
09:36. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
09:41. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
09:43. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
09:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
10:00. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
10:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 5 тур: Японія - Чехія
10:50. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
12:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
12:30. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
12:55. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
13:25. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
13:35. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
13:47. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 3-я спроба
14:00. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
14:05. Керлінг. Мікст. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: Фінляндія - ОКР
15:10. Хокей. Жінки. Група B. 5-й тур: Швеція - Данія
15:35. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 4-а спроба
Розклад 8-го дня зимової Олімпіади-2022, 09 лютого 2022 року (середа) (6 комплектів медалей)
03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація
04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба
05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1
05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2
05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3
06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація
07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба
08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце
09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал
10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія
13:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км
13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу
13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур
14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба
14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу
14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу
15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія
15:13. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал
15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба
Розклад 9-го дня зимової Олімпіади-2022, 10 лютого 2022 року (четвер) (8 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур
03:30. Скелетон. Чоловіки. 1-а спроба
03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Фінал
03:38. Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма
04:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
05:00. Скелетон. Чоловіки. 2-я спроба
05:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Швеція - Латвія
08:00. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур
08:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Слалом
08:37. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
08:58. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
09:00. Лижні гонки. Жінки. Гонка переслідування 10 км. Вільний стиль
09:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. За 3 місце
09:20. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Фінал
10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Фінляндія - Словаччина
13:00. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 1
13:50. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 2
14:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур
15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: США - Китай
15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: Канада - Німеччина
15:30. Санний спорт. Естафета
Розклад 10-го дня зимової Олімпіади-2022, 11 лютого 2022 року (п'ятниця) (7 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур
03:30. Скелетон. Жінки. 1-а спроба
03:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Фінал
05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Супергігант
05:00. Скелетон. Жінки. 2-а спроба
06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
06:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Данія - ОКР
08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур
09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Гонка переслідування15 км. Вільний стиль
10:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Чехія - Швейцарія
10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Швеція - Словаччина
11:00. Біатлон. Жінки. Спринт 7,5 км
13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Кваліфікація
13:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/4 фіналу
13:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Кваліфікація
13:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/2 фіналу
14:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. 1/2 фіналу
14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур
14:20. Скелетон. Чоловіки. 3-я спроба
14:37. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
15:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Латвія - Фінляндія
15:55. Скелетон. Чоловіки. 4-а спроба
Розклад 11-го дня зимової Олімпіади-2022, 12 лютого 2022 року (субота) (6 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур
04:00. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
04:30. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
04:50. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. За 3 місце
04:55. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. Фінал
06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
06:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Канада - США
08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур
09:30. Лижні гонки. Жінки. Естафета 4x5 км
10:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
10:40. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
10:40. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Німеччина - Китай
10:53. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
11:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт 10 км
11:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140.1-й раунд
13:07. Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець
14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Фінал
14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур
14:20. Скелетон. Жінки. 3-я спроба
15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: ОКР - Чехія
15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: Швейцарія - Данія
15:55. Скелетон. Жінки. 4-а спроба
Розклад 12-го дня зимової Олімпіади-2022, 13 лютого 2022 року (неділя) (7 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур
03:30. Бобслей. Жінки. Одиночка. 1-а спроба
04:00. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-а спроба
05:00. Бобслей. Жінки. Одиночка. 2-а спроба
06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Словаччина - Латвія
07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба
08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур
09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км
10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Фінляндія - Швеція
11:00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км
12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км
13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика 1-а кваліфікація
13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/4 фіналу
13:27. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/2 фіналу
13:35. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал
13:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. 2-а кваліфікація
14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур
14:09. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал
15:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: Китай - Канада
15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: США - Німеччина
15:56. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
Розклад 13-го дня зимової Олімпіади-2022, 14 лютого 2022 року (понеділок) (5 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур
03:22. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець
03:30. Бобслей. Жінки. Одинаки. 3-я спроба
03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал
05:00. Бобслей. Жінки. Одинаки. 4-а спроба
06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу.
06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур
13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1
14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд
14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2
14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба
14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур
14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу
15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба
Розклад 14-го дня зимової Олімпіади-2022, 15 лютого 2022 року (вівторок) (9 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур
03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал
03:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск
06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 1-й матч
06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 2-й матч
07:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал
08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур
08:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
08:52. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
09:24. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D
09:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C
09:43. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D
09:49. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C
10:22. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
10:28. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
10:40. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 3-й матч
10:41. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
10:47. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
11:00. Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км
12:08. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма
13:00. Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км
13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 1-а кваліфікація
13:45. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 2-а кваліфікація
14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур
14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур
14:15. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 3-я спроба
15:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 4-й матч
15:50. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба
Розклад 15-го дня зимової Олімпіади-2022, 16 лютого 2022 року (середа) (7 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур
03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур
04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-а спроба
06:10. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-а спроба
08:00. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур
08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур
09:45. Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км
10:40. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
11:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
11:30. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
11:40. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
13:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 1
13:30. Хокей. Жінки. Матч за 3 місце.
13:30. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/4 фіналу
14:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2
14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур
14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур
14:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/2 фіналу
14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал В
14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А
15:11. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал В
15:18. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А
15:30. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
Розклад 16-го дня зимової Олімпіади-2022, 17 лютого 2022 року (четвер) (6 комплектів медалей)
03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур
03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур
03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
04:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
05:30. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Кваліфікація
06:10. Хокей. Жінки. Фінал
06:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
08:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом
08:00. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/8 фіналу
08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур
08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур
08:35. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/4 фіналу
08:54. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/2 фіналу
09:10. Фристайл. Жінки. Скі-крос. За 3 місце
09:20. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал
10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
12:08. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма
13:00. Лижне двоборство. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу
Розклад 17-го дня зимової Олімпіади-2022, 18 лютого 2022 року (п'ятниця) (4 комплекти медалей)
03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал
05:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Кваліфікація
06:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу
08:05. Керлінг. Чоловіки. За третє місце
08:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/8 фіналу
09:20. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/4 фіналу
09:39. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/2 фіналу
09:55. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. За 3 місце
10:05. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Фінал
10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
11:00. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км
12:38. Фігурне катання. Спортивні пари. Коротка програма
14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 1-а спроба
14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу
14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу
15:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу
15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 2-а спроба
Розклад 18-го дня зимової Олімпіади-2022, 19 лютого 2022 року (субота) (9 комплектів медалей)
03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 1-а спроба
03:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал
05:00. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/8 фіналу
05:05. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 2-а спроба
05:47. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/4 фіналу
06:14. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/2 фіналу
06:37. Гірськолижний спорт. Командні змагання. За третє місце
06:46. Гірськолижний спорт. Командні змагання. Фінал
08:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль
08:05. Керлінг. Чоловіки. Фінал
09:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. 1/2 фіналу
09:45. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. 1/2 фіналу
10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал
11:00. Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км
11:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал
13:08. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма
14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 3-я спроба
14:05. Керлінг. Жінки. За третє місце
15:10. Хокей. Чоловіки. Матч за 3 місце
15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба
Розклад 19-го дня зимової Олімпіади-2022, 20 лютого 2022 року (неділя) (4 комплекти медалей)
03:05. Керлінг. Жінки. Фінал
03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 3-я спроба
05:20. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба
06:00. Фігурне катання. Гала-виступ
06:10. Хокей. Чоловіки. Фінал.
08:30. Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км. Класичний стиль
Закриття зимових Олімпійських ігор-2022
Примітка: жирним шрифтом виділено змагання, в яких розігруються золоті медалі.