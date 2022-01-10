Відкрито головний медіацентр Олімпійських ігор-2022

Олімпіада відбудеться з 4 по 20 лютого 2022 року

Джерело - НОК України.

У столиці XXIV зимових Олімпійських ігор відкрито головний медіацентр (MMC).

Про це повідомляє НОК України.

Об’єкт площею 98 000 квадратних метрів стане домівкою для засобів масової інформації з усього світу, саме звідти вони будуть повідомляти про всі події Ігор.

До складу MMC входять: Головний пресцентр (MPC) і Міжнародний центр мовлення (IBC). Він розташований у новозбудованому павільйоні Китайського національного конференц-центру в Пекіні, що знаходиться в безпосередній близькості від Національного стадіону, Національного центру водних видів спорту ("Льодовий куб") та Національного критого стадіону.

Головний медіацентр забезпечить представників засобів масової інформації та фотокореспондентів комфортним й безпечним робочим місцем і стане штаб-квартирою головних міжнародних новинних організацій. Саме тут проходитимуть основні пресконференції.

Головний медіацентр може вмістити близько 2800 акредитованих представників преси з усього світу. Він працюватиме з 7:00 до 22:00 до 22 січня, оскільки місцевий оргкомітет завершує облаштування всіх приміщень. А вже з 24 січня по 20 лютого буде відкритий цілодобово.

Як і на всіх олімпійських об’єктах, тут буде запроваджено комплексний набір заходів протидії COVID-19.

Українські журналісти також працюватимуть у Пекіні, а побачити Олімпійські ігри-2022 наживо можна буде під час прямих трансляцій на UA: Перший.

Нагадаємо, що XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.