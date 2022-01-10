Треш тижня. Джокович ходив на зустріч з дітьми, маючи позитивний ПЛР-тест на ковід
Сьогодні 20:27 513
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 23:15 4830 1
Рой Кін підписав контракт зі SkyBet та засвітився у новій рекламі букмекера
Сьогодні 18:20 152
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 17:52 11630
Томпсон повернувся на паркет після двох важких травм, баскетболіст пропустив 942 дні
Сьогодні 14:49 275
Микола Ковальчук: Переговори про відкриття в Україні представництва WBC тривали три роки
Сьогодні 13:56 314
Аякс може орендувати Луніна
Сьогодні 12:39 546
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:35 15553
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 11:46 11916 1
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 16 місце
Сьогодні 11:39 182056
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Відкрито головний медіацентр Олімпійських ігор-2022

Сьогодні 22:01 149 0
Олімпіада відбудеться з 4 по 20 лютого 2022 року
Відкрито головний медіацентр Олімпійських ігор-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - НОК України.

У столиці XXIV зимових Олімпійських ігор відкрито головний медіацентр (MMC).

Про це повідомляє НОК України.

Об’єкт площею 98 000 квадратних метрів стане домівкою для засобів масової інформації з усього світу, саме звідти вони будуть повідомляти про всі події Ігор.

До складу MMC входять: Головний пресцентр (MPC) і Міжнародний центр мовлення (IBC). Він розташований у новозбудованому павільйоні Китайського національного конференц-центру в Пекіні, що знаходиться в безпосередній близькості від Національного стадіону, Національного центру водних видів спорту ("Льодовий куб") та Національного критого стадіону.

Головний медіацентр забезпечить представників засобів масової інформації та фотокореспондентів комфортним й безпечним робочим місцем і стане штаб-квартирою головних міжнародних новинних організацій. Саме тут проходитимуть основні пресконференції.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Головний медіацентр може вмістити близько 2800 акредитованих представників преси з усього світу. Він працюватиме з 7:00 до 22:00 до 22 січня, оскільки місцевий оргкомітет завершує облаштування всіх приміщень. А вже з 24 січня по 20 лютого буде відкритий цілодобово.

Як і на всіх олімпійських об’єктах, тут буде запроваджено комплексний набір заходів протидії COVID-19.

Українські журналісти також працюватимуть у Пекіні, а побачити Олімпійські ігри-2022 наживо можна буде під час прямих трансляцій на UA: Перший.

Нагадаємо, що XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

Коментарі ()