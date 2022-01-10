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Жителям Пекіна заборонено надавати допомогу олімпійському транспорту у разі ДТП

Сьогодні 21:32 195 0
Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року
Жителям Пекіна заборонено надавати допомогу олімпійському транспорту у разі ДТП
#Олімпіада-2022

Джерело - championat.com.

Жителям Пекіна заборонено надавати допомогу олімпійському транспорту у разі дорожньо-транспортних пригод.

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З такою забороною виступила поліція столиці Китаю. Містяни були попереджені, що у разі надання допомоги буде створено ризик ізоляції спортсменів у бульбашці.

"У разі дорожньо-транспортних пригод зі спеціальними транспортними засобами для зимових Олімпійських ігор, будь ласка, зверніть увагу на дотримання безпечної дистанції", - йдеться в повідомленні Бюро з управління дорожнім рухом Пекіна.

У разі виникнення позаштатних ситуацій на дорозі рекомендується чекати на прибуття на місце відповідних служб.

Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

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