Олімпійський чемпіон відмовився від бустерної дози вакцини перед Олімпіадою-2022

Олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу, норвежець Тар'єй Бо не бажає отримати бустерну вакцину проти коронавірусу перед Олімпійськими іграми-2022 у Пекіні (Китай).

Про це заявив сам біатлоніст.

"Ні, я не збираюся її отримувати. Я зробив друге щеплення досить пізно, наприкінці вересня, так що не бачу в третій жодної необхідності. І маю на це право. Думаю, всі лікарі усвідомлюють ризики, з якими можуть зіткнутися спортсмени після вакцини, організм може відреагувати по-різному. Ярл Магнус Ріїбер (норвезький двоборець, дворазовий чемпіон світу. - прим.) був виведений з ладу на кілька тижнів. Не думаю, що спортсмени, для яких важлива витривалість, наважаться на це перед Олімпіадою", - сказав Бо.