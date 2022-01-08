Клебо відмовився від бустерної дози вакцини перед Олімпіадою

Спортсмен вирішив почекати з новою вакцинацією до закінчення змагань

Джерело - Nettavisen.

Норвезький лижник Йоханнес Клебо відмовився від бустерної (додаткової) вакцинації проти коронавірусу перед Олімпійськими іграми-2022 у Пекіні (Китай).

Про це заявив сам спортсмен.

"Я вже двічі вакцинувався і, звичайно, зроблю це втретє. Насамперед важливо, щоб суспільство позбавилося цієї пандемії. Але це й для мене. Я дію на користь суспільства.

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Але зараз, перед Олімпіадою, я не додатково вакцинуватимуся. Слід бути дуже обережним абсолютно у всьому перед Олімпіадою. Тому я вирішив почекати з новою вакцинацією до закінчення", - зазначив Клебо.

Раніше про відмову від бустерної вакцинації перед Олімпійськими іграми заявив шведський біатлоніст Себастіан Самуельссон. Відзначимо, Олімпіада-2022 у Пекіні відбудеться 4-20 лютого.