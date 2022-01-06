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37-річний Стаал хоче відновити кар'єру для участі в Олімпіаді

Сьогодні 10:04 199 0
Шестиразовий учасник Матчу зірок НХЛ готовий зіграти за збірну Канади
37-річний Стаал хоче відновити кар'єру для участі в Олімпіаді
#Канада, #Олімпіада-2022, #Стаал

Джерело - Sporsnet.

Відомий форвард Ерік Стаал зацікавлений у грі за збірну Канади на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив агент форварда Рік Карран.

"Коли НХЛ та NHLPA вирішили, що вони не братимуть участі в Олімпійських іграх, надійшло повідомлення від Стаала. Він хотів, щоб я повідомив цих людей, що він буде зацікавлений у виступі за збірну - і це був взаємний інтерес.

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Він катався кожен день і тренувався з думкою про те, що є кілька клубів, які виявляють постійний інтерес. Ерік хоче переконатися, що, якщо з'явиться можливість, він зможе відразу приєднатися, і йому не знадобиться багато часу, щоб підготуватися", - зазначив Карран.

37-річний Стаал не грав цього сезону після того, як закінчив минулий фінал Кубка Стенлі у складі Монреаль Канадієнс. Тоді форвард забив п'ять голів і віддав вісім передач у 53 матчах за Канадієнс та Баффало Сейбрз, а у 21 зустрічі плей-оф додав ще два голи та шість передач.

Шестиразовий учасник Матчу зірок НХЛ Стаал набрав 1034 очки (441 гол, 593 передачі) у 1293 матчах за кар'єру, а також був частиною олімпійської збірної Канади 2010 року, яка завоювала золоту медаль у Ванкувері.

Турнір з хокею на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні відбудеться з 9 по 20 лютого. Канадці зіграють у групі зі США, Німеччиною та Китаєм.

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