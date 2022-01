Перший номер драфту НХЛ-2021 зіграє у складі збірної Канади на Олімпіаді-2022

Перший номер драфту НХЛ-2021 Оуен Пауер зіграє за збірну Канади на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Корі Пронман.

19-річного захисника було обрано Баффало, але вважав за краще провести ще один сезон у студентському чемпіонаті NCAA, де грає за університет Мічиган. Цього сезону на його рахунку 23 (3+20) очки в 18 іграх за корисності "+12".

У 2 матчах перерваного через коронавірус МЧМ-2022 Пауер набрав 5 (3+2) очок. Він став першим захисником в історії молодіжної збірної Канади, який зробив хет-трик на турнірі.

Минулого року він виграв із дорослою збірною Канади ЧС-2021 у Латвії, набравши 3 (0+3) очки у 10 матчах турніру.

