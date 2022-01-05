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Шведський лижник: Клебо може виграти шість золотих медалей на Олімпіаді-2022

Сьогодні 11:43 120 0
Шведський лижник: Клебо може виграти шість золотих медалей на Олімпіаді-2022
#Клебо, #Олімпіада-2022, #Хальфварссон

Джерело - nrk.no.

Триразовий олімпійський чемпіон  Йоханнес Клебо досить сильний, щоб боротися за золото у всіх шести гонках на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це заявив шведський лижник Калле Хальфварссон.

"Клебо видається непереможним. Він сильний і добре працює. Він ніколи не перестає справляти враження. Зараз він найкращий у всіх видах і є претендентом на золото у всіх гонках у Пекіні", - сказав Хальфварссон.

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"Я ще не вирішив, скільки гонок втечу. Мені потрібно ще потренуватися з Арільдом (Монсеном, тренером збірної Норвегії. - прим.) і дідусем. Але дуже хочеться пробігти всі дистанції", - відповів Клебо.

Зимова Олімпіада відбудеться з 4 до 20 лютого.

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