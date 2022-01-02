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Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

Сьогодні 13:09 4416 0
На Олімпіаді відбудеться 11 гонок
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок
#біатлон, #Олімпіада, #Пекін, #Юрай Санітра

Джерело - Чемпіон.

Із 5 по 19 лютого у Пекіні на зимових Олімпійських іграх-2022 відбудуться біатлонні гонки.

Розклад біатлонних гонок

5 лютого (субота) 

11:00. Змішана естафета

7 лютого (понеділок) 

11:00. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки

8 лютого (вівторок) 

10:30. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

11 лютого (п'ятниця)

11:00. Спринт 7,5 км. Жінки

12 лютого (субота)

11:00. Спринт 7,5 км. Чоловіки

13 лютого (неділя)

11:00. Гонка переслідування 10 км. Жінки

12:45. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки

15 лютого (вівторок)

11:00. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки

16 лютого (середа)

09:45. Естафета 4х6 км. Жінки

18 лютого (п'ятниця)

11:00. Мас-старт 15 км. Чоловіки

19 лютого (субота)

11:00. Мас-старт 12,5 км. Жінки

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