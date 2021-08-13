Полянського спіймали на допінгу

Російський учасник Олімпіади-2020 Ігор Полянський можливо порушив антидопінгові правила.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації тріатлону.

Допінг-проба, взята у Полянського під час позазмаганльного контролю на передолімпійському зборі у Владивостоці 21 липня, дала позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (ЕПО). Міжнародна федерація була проінформована про це акредитованою лабораторією ВАДА 5 серпня.

Спортсмен має право зробити запит на перегляд проби Б і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

На Олімпіади-2020 Полянський посів 43-е місце в змаганнях з тріатлону.