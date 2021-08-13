 Російський учасник Олімпійських ігор здав позитивний допінг-тест | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Російський учасник Олімпійських ігор здав позитивний допінг-тест

Сьогодні 09:09 1764 1
Полянського спіймали на допінгу
Російський учасник Олімпійських ігор здав позитивний допінг-тест
#Полянський

Джерело - triathlon.org.

Російський учасник Олімпіади-2020 Ігор Полянський можливо порушив антидопінгові правила.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації тріатлону.

Допінг-проба, взята у Полянського під час позазмаганльного контролю на передолімпійському зборі у Владивостоці 21 липня, дала позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (ЕПО). Міжнародна федерація була проінформована про це акредитованою лабораторією ВАДА 5 серпня.

Спортсмен має право зробити запит на перегляд проби Б і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

На Олімпіади-2020 Полянський посів 43-е місце в змаганнях з тріатлону.

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