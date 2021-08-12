Львівські призери Олімпіади отримають квартири від міста

Срібна призерка Олімпіади в велотреку Олена Старікова, а також бронзові призери Ігор каратист Станіслав Горуна і представниця боротьби Алла Черкасова отримають квартири у Львові.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль – отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири.

На сьогодні будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою – мікрони різниці. Наші спортсмени дуже старались, тому отримають приблизно однакові помешкання", – сказав Садовий.