Токіо-2020. Усі переможці шістнадцятого змагального дня - 8 серпня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився останній, 16-ий, змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 13 комплектів медалей.

У чоловічому марафоні тріумфував кенієць Еліуд Кіпчоґе.

У велотреку було розіграно три комплекти медалей. У чоловічому кейріні золоту медаль завоював британець Джейсон Кенні. Жіночий спринт виграла Келсі Мітчелл (Канада), яка у фіналі перемогла українку Олену Старікову. Жіночий омніум виграла американка Дженіфер Валенте.

У художній гімнастиці групове багатоборство виграла збірна Болгарії. Відзначимо, що вперше РОК не здобула жодної золотої медалі з художньої гімнастики на Олімпіаді.

Жіночий баскетбольний та волейбольний турніри виграли американки. Жіночий гандбольний турнір виграла збірна Франції. Переможцем чоловічого турніру з водного поло стала збірна Сербії.

У боксі розіграно чотири комплекти медалей. У чоловіків у ваговій категорії до 63 кг переміг кубинець Енді Круз Гомес, у категорії понад 91 кг - Баходір Джалолов (Узбекистан). У жінок у категорії до 60 кг молоду медаль здобула ірландка Келлі Херрінгтон, до 75 кг - Лорен Прайс (Велика Британія).