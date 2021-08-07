Українці здобули чотири медалі, трагедія Хижняка та інші підсумки змагального дня - 7 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 серпня, відбувся 15-ий змагальний день на Олімпійських іграх у Токіо. Збірна України ще додала чотири медалі до своєї скарбнички.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів український дует Людмила Лузан/Анастасія Четверікова завоював срібну медаль. У веслуванні на байдарках-четвірках серед жінок на дистанції 500 метрів збірна України посіла 10-е місце. За Україну в цій дисципліні виступали Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх. У веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів Україну представляли Павло Алтухов і Юрій Вандюк. Алтухов став 13-им, Вандюк - 17-им.

У жіночому марафонському забіг українки виступили невдало. Євгенія Прокоф'єва фінішувала на 42-му місці (2:36:47), а Вікторія Калюжна та Дар'я Михайлова зійшли із забігу достроково.

У фіналі Олімпіади у ваговій категорії до 75 кг український боксер Олександр Хижняк завоював срібну медаль. Українець перемагав бразильця Геберта Консейсана Соузу за записами суддів після двох раундів - 20:18. А у третьому раунді бразилець нокаутував українця. Суддя не відраховував, а відразу зупинив бій.

Відбувся фінал у змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків. 15-річний українець Олексій Середа посів 6-е місце. Для юного українця це є успішний виступ.

Завершилося багатоборство у художній гімнастиці. Українки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко посіли відповідно посіли 9-е та 10- е місця.

На велотреку у жіночому спринті українка Олена Старікова в 1/4 фіналу вибила фаворитку Леа Фрідріх з Німеччини за сумою трьох заїздів. Завтра, 8 серпня, у півфіналі побореться за золоту медаль Олімпіади. Початок о 04:18. Суперницею українки у півфіналі буде Лі Хвейші (Гонконг), яка є бронзовою призеркою Олімпіади-2012 у Лондоні.

На турнірі з сучасного п'ятиборства у чоловіків українець Павло Тимощенко показав 15-й результат в загальному заліку. Він набрав 1427 очок.

В артистичному плаванні збірна України завоювала бронзову медаль.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо українська борчиня Оксана Лівач програла у поєдинку за бронзову медаль. Відзначимо, що в іншому поєдинку уродженка України Марія Стадник завоювала бронзову медаль.

У фіналі змагань зі стрибків у висоту серед жінок брали участь три українки. Найкраще серед них виступила 19-тирічна Ярослава Магучіх. Вона завоювала бронзову медаль. Ірина Геращенко посіла 4-е місце, Юлія Левченко - 8-е місце.