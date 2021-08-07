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Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 8 серпня

Сьогодні 16:32 757 0
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 8 серпня
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

8 серпня відбудеться 16-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 13 комплектів медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 16-го дня Олімпіади-2020, 8 серпня (13 комплектів медалей)

1:00. Легка атлетика. Марафон, чоловіки

4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум

5:00 - 6:55. Художня гімнастика. Групове багатоборство

5:30 - 8:00. Баскетбол. Жіночий фінал

7:30 - 10:00. Волейбол. Жіночий фінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 63 кг, 90+ кг. Жінки 60 кг, 75 кг

9:00 - 11:30. Гандбол. Жіночий фінал

10:30 - 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал

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