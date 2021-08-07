Українка поступилася американці

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо українська борчиня Оксана Лівач програла у поєдинку за бронзову медаль.

Раніше у першому поєдинку втішного турніру українка впевнено перемогла кубинку Юснейліс Гусман.

А у поєдинку Оксана Лівач програла американці Сарі Гільдебрандт. У підсумку українка не змогла завоювати медаль. Гільдебрандт стала бронзовою призеркою змагань.

Відзначимо, що в іншому поєдинку бронзу завоювала уродженка України Марія Стадник, яка нині представляє Азербайджан, перемогла Цогт-Очірин Намуунцецег (Монголія) та завоювала бронзову медаль.

Нагадаємо, Лівач програла китаянці у чвертьфіналі Олімпіади.