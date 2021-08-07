У ФЛАУ пояснили відсутність особистого тренера Килипко на Олімпіаді в Токіо

Стала відома причина відсутності особистого тренера Марини Килипко

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко залишилась без особистого тренера на Олімпіаді у Токіо через низьке місце у світовому рейтингу.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Згідно з регламентом проведення Олімпійських ігор, кількість офіційних осіб у складі делегації для розміщення в олімпійському селищі не може перевищувати 50 відсотків від кількості спортсменів.

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В олімпійському селищі в Токіо Україна була представлена 31 спортсменом. Атлетів, які входили до резервного складу, оргкомітет не враховував при визначенні квоти для офіційних осіб.

Таким чином, для одночасного розміщення в олімпійському селищі в Токіо була передбачена квота не більше 16 офіційних осіб.

Критерії щодо включення до складу команди особистих тренерів:

– місце атлета у ТОП-10 світового рейтингу;

– атлет бере участь у двох або більше видах;

– до складу команди входять двоє або більше атлетів одного тренера.

Стрибунка з жердиною Марина Килипко станом на 3 липня, коли Виконком ФЛАУ розглядав і надсилав склад команди на затвердження Національному олімпійському комітету, посідала 22 місце у світовому рейтингу.

Для допомоги Марині Килипко безпосередньо під час змагань тренерським штабом була забезпечена участь наших висококваліфікованих співвітчизників, тренерів переможців і призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу В’ячеслава Калініченка та Віталія Петрова.

Нагадаємо, Килипко не змогла здобути медаль Олімпіади.