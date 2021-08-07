Медальний залік Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

23 липня по 8 серпня у Токіо відбуваються літні Олімпійські ігри-2020.

Традиційно успішність країн-учасниць Олімпійських ігор визначається по медального заліку. Він формується за кількістю і якістю виграних нагород представниками збірних в різних дисциплінах, які представлені на Олімпіаді.

У Токіо-2020 розігрується 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Нині у загальному медальному заліку лідирує Китай - здобули 37 золотих медалей.

Аналітики прогнозували Україні 15-е місце як за загальною кількістю виграних медалей, так і по медального заліку. Очікується, що наші спортсмени виграють 21 медаль - 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових.

Наскільки цей прогноз справдиться слідкуйте на нашому сайті.

На останніх двох Олімпіадах медальний залік вигравала команда США.