Збірна Канади виграла футбольний турнір Олімпіади

Володарки золотих медалей визначилися у серії післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо визначився переможець жіночого турніру з футболу.

Шведки та канадки зіграли дуже напружений матч. У першому таймі Блакстеніус вивела вперед Швецію. У середині другого тайму Флемінг реалізувала пенальті та зрівняла рахунок.

Володарки золотих медалей визначилися у серії післяматчевих пенальті - перемогу здобула збірна Канади.

Раніше збірна Мексики переграла Японію та стала бронзовим призером змагань.

Олімпійські Ігри

Футбол, жінки

Фінал, 6 серпня

Швеція - Канада 1:1 (пен. 2:3) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 34 Блакстеніус, 1:1 - 67 Флемінг (пен)