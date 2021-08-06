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Горуна здобув медаль та інші підсумки змагального дня - 6 серпня

Сьогодні 17:09 261 0
Горуна здобув медаль та інші підсумки змагального дня - 6 серпня
#Горуна, #Четверікова, #Старікова, #Лузан

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 серпня, відбувся чотирнадцятий змагальний день на Олімпійських іграх у Токіо. Збірна України ще додала одну медаль до своєї скарбнички.

У спортивній ходьбі на 50 км виступало три українці: Банзерук Іван, Літанюк Валерій, Закальницький Мар'ян. Банзерук зійшов з дистанції. Закальницький та Літанюк фінішували 25-м і 39-м відповідно.

У веслуванні на каное українська двійка Лузан Людмила/Четверікова Анастасія з першого місця вийшла до півфіналу Олімпіади. У веслуванні і інші українці успішно виступили. Павло Алтухов та  Юрій Вандюк кваліфікувалися до півфіналу на каное на дистанції 1000 м. Продовжує боротися за нагороди збірна України (вісімка) на байдарці.

Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко подолали кваліфікацію та вийшли до фіналу з художньої гімнастики. 

Оксана Лівач у вільній боротьбі у категорії до 50 кг перемогла Ібріс Абят, а у 1/4 фіналу поступилася китаянці Сунь Янань. Завдяки тому, що китаянка вийшла до фіналу українка завтра продовжить боротьбу за бронзову медаль у втішному турнірі.

Каратистка Аніта Серьогіна у куміте до 61 кг не змогла подолати груповий етап змагань, посівши третє місце у групі В. А от Станіслав Горуна у ваговій категорії до 75 кг з другого місця вийшов з групи і у півфіналі поступився італійцю Луїджі Бузу, який, до речі, надалі став олімпійським чемпіоном. Горуна став бронзовим призером Олімпіади та приніс 14-у медаль Україні.

15-тирічний Олексій Середа впевнено подолав кваліфікацію у стрибках у воду з вишки 10 м і завтра у півфіналі буде боротися за вихід до фіналу.

У велоспорті сьогодні відбувався жіночий спринт на треку. Олена Старікова зуміла вийти в 1/8 фіналу. Любов Басова спочатку програла в 1/32 фіналу, після чого не змогла перемогти і у втішному заїзді.

У спортивній ходьбі на 20 км брали участь три українки: Людмила Оляновська,  Марія Сахарук та Ганна Шевчук. Найкраще серед них виступила Марія Сахарук - фінішувала 19-ою. Ганна Шевчук та Людмила Оляновська фінішували відповідно на 27-му та 43-му місцях.

В  артистичному плаванні у протистоянні вісімок успішно виступила збірна України. За підсумками технічної програми українки посідають 3-є місце. Завтра, 7 серпня, фінал завершить довільна програма. 

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