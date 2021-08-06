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Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 7 серпня

Сьогодні 17:20 464 0
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 7 серпня
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

7 серпня відбудеться 15-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 34 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 15-го дня Олімпіади-2020, 7 серпня (34 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 4 раунд

3:00. Легка атлетика. Марафон. Жінки

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - С-1 1000м, К-4 500м. Жінки - С-2 500м, К-4 500м

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал

5:30 - 7:30. Баскетбол. чоловічий фінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 52 кг, 75 кг. Жінки 51 кг, 69 кг

8:00 - 14:35. Карате. Куміте чоловіки 75+ кг, жінки 61+ кг

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:20 - 12:00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство

9:30 - 12:25. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум. Відбірковий етап

10:30 - 12:20. Водне поло. Жіночий фінал

10:55 - 11:55. Велоспорт, трек. Чоловіки. Медісон

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 50 кг. Вільна боротьба - 65 кг, 97 кг

12.50. Легка атлетика. Чоловіки - 1500м, естафета 4х400, спис. Жінки - 10000м, естафета 4х400 м, висота

13.00 - 15:20. Кінний спорт. Конкур. Командний турнір

13.00 - 16:30. Бейсбол. Фінал

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Командний турнір

14:30 - 16:30. Футбол. Чоловічий фінал

15:00 - 17:30. Гандбол. Чоловічий фінал

15:15 - 17:45. Волейбол. Чоловічий фінал

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