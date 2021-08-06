Півфінал відбудеться сьогодні і розпочнеться о 14:25

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо український каратист Станіслав Горуна вийшов до півфіналу змагань.

У групі А вагової категорії до 75 кг українець достроково вийшов з групи. Горуна виграв два поєдинки та один звів внічию. В останньому поєдинку у групі Станіслав Горуна програв єгиптянину Абдаллу Абделазізу.

У півфіналі українець зустрінеться з переможцем групи В італійцем Луїджі Бузою. Півфінал відбудеться сьогодні і розпочнеться о 14:25.

Нагадаємо, Терлюга стала срібною призеркою Олімпіади.