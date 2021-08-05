Анжеліка Терлюга поступилася у фіналі Олімпійських ігор болгарці Івет Горановій.

Українка прокоментувала здобуття срібної нагороди Олімпіади.

"Я не думала, що буду виступати на змаганнях, але в 2016 році, коли я дізналася, що карате стане олімпійським видом спорту... Я того року втратила свого батька. Я мріяла про цю медалі, правда мріяла про нагороду іншого кольору, але я сьогодні зробила все, що змогла", - заявила спортсменка.