Джерело - Чемпіон.
Анжеліка Терлюга поступилася у фіналі Олімпійських ігор болгарці Івет Горановій.
Українка прокоментувала здобуття срібної нагороди Олімпіади.
"Я не думала, що буду виступати на змаганнях, але в 2016 році, коли я дізналася, що карате стане олімпійським видом спорту... Я того року втратила свого батька. Я мріяла про цю медалі, правда мріяла про нагороду іншого кольору, але я сьогодні зробила все, що змогла", - заявила спортсменка.
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"Вибачте, що не золото. Але для мене це біле золото. Я віддала всю себе за ці 5 років. Сьогодні я боролася зі своїми близькими в серці, зі своїми мріями. Думаю, що сьогоднішній день залишиться в моїй пам'яті назавжди ", - сказала Терлюга.