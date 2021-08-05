Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх у Токіо відбувся легкоатлетичний півфінал у жіночій естафеті 4х400 метрів.
У другому забігу виступала збірна Україна.
Наші легкоатлетки посіли шосте місце у забігу і не змогли вийти до фіналу змагань.
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Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх у Токіо відбувся легкоатлетичний півфінал у жіночій естафеті 4х400 метрів.
У другому забігу виступала збірна Україна.
Наші легкоатлетки посіли шосте місце у забігу і не змогли вийти до фіналу змагань.