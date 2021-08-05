Українки посіли у півфінальному забігу

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбувся легкоатлетичний півфінал у жіночій естафеті 4х400 метрів.

У другому забігу виступала збірна Україна.

Наші легкоатлетки посіли шосте місце у забігу і не змогли вийти до фіналу змагань.