Американці перемогли з різницею 19 очок

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх в Токіо у вирішальну фазу перейшов турнір із баскетболу серед чоловіків. 5 серпня відбувся перший півфінальний матч.

Збірна США з рахунком 97:78 здобула перемогу над Австралією і вийшла до фіналу.

Австралійці впевнено стартували в матчі і лідирували протягом всієї першої половини гри. Але після великої перерви команда США зібралася і видала свій ривок. Хороший матч провели Кевін Дюрент і Девін Букер, які на двох набрали 43 очки.

У другому півфіналі Словенія зіграє з Францією. Матч розпочнеться о 14:15.

Олімпійські ігри

Чоловіки

Півфінал, 5 серпня

США - Австралія ​​97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23)