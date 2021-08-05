Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх в Токіо у вирішальну фазу перейшов турнір із баскетболу серед чоловіків. 5 серпня відбувся перший півфінальний матч.
Збірна США з рахунком 97:78 здобула перемогу над Австралією і вийшла до фіналу.
Австралійці впевнено стартували в матчі і лідирували протягом всієї першої половини гри. Але після великої перерви команда США зібралася і видала свій ривок. Хороший матч провели Кевін Дюрент і Девін Букер, які на двох набрали 43 очки.
У другому півфіналі Словенія зіграє з Францією. Матч розпочнеться о 14:15.
Олімпійські ігри
Чоловіки
Півфінал, 5 серпня
США - Австралія 97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23)