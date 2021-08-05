Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

Розклад 1-го дня Олімпіади-2020, 24 липня (11 комплектів медалей)

2:00 - 6:40. Академічне веслування. Чоловіки. Жінки. Попередні заїзди

2:30 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловічий пістолет, 10 м. Жіноча гвинтівка, 10 м

3:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00. 11:50. Кінний спорт. Кваліфікація

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 16:30. Настільний теніс. Чолвіки. Жінки. Змішані команди. Відбірковий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:30 - 11:25. Стрільба з лука. Змішані команди

4:00 - 13:20. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Кваліфікація

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Жінки. Чоловіки. Груповий етап

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Парні змагання. Перший раунд

5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки (57 кг, 69 кг). Жінки (57 кг, 69 кг). Відбірковий етап

5:00 - 12:15. Велоспорт, шосе. Чоловіки

7:50 - 10:00. Важка атлетика. Жінки - 49 кг

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

10:30 - 16:15. Футбол. Жінки. Груповий етап

11:00 - 13:50. Дзюдо. Чоловіки - 60 кг. Жінки - 48 кг

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шабля, інд. Жіноча шпага, інд

13:00 - 14:54. Плавання. Чоловіки. Жінки. Попередні запливи

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 58 кг. Жінки - 49 кг

Розклад 2-го дня Олімпіади-2020 25 липня (18 комплектів медалей)

Настільний теніс. Чолвіки. Жінки. Змішані команди. Відбірковий етап

Теніс. Порядок матчів буде доступний напередодні ввечері

1:00 - 10:20. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м. Жіночий пістолет, 10 м

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 7:20. Академічне веслування. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:00 - 14:20. Спортивна гімнастика. Жінки. Кваліфікація

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 400 м в/с, 400 м комплекс. Жінки - 400 м комплекс, 4х100 в/с

5:00 - 15:00. Бокс. Чоловіки(63 кг, 81 кг). Жінки(51 кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:00 - 10:00. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, чоловіки. К-1 слалом, жінки

7:00 - 11:35. Велоспорт, шосе. жінки

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. Жіночі збірні

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 61 кг

10:30 - 16:15. Футбол. Чоловіки. Груповий етап

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 66 кг. Жінки - 52 кг

11:00. Кінний спорт. Кваліфікація

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд. Жіноча рапіра, індивідуальні змагання

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 68 кг. Жінки - 57 кг

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 67 кг

Розклад 3-го дня Олімпіади-2020, 26 липня (11 комплектів медалей)

Теніс. Порядок матчів буде доступний напередодні ввечері

0:30 - 3:00. Триатлон. чоловіки

1:00 - 10:40. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 11:15. Стендова стрільба. Скит - чоловіки, жінки

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Жінки, вулиця

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:30. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:30 - 6:40. Плавання. Чоловіки - 100 м брас, 4х100 в/с. Жінки - 100 м батт, 400 м в/с

5:00 - 15:00. Бокс. Чоловіки(52 кг, 75 кг). Жінки(57 кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. чоловічі збірні

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, чоловіки

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. чоловіки

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 73 кг. Жінки - 57 кг

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд. Жіноча шабля, індивідуальні змагання

13.00 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80 кг. Жінки - 67 кг

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 55 кг

14:00 - 16:10. Настільний теніс. змішані пари

Розклад 4-го дня Олімпіади-2020, 27 липня (22 комплекти медалей)

Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

Теніс. Порядок матчів буде доступний напередодні ввечері

0:30 - 3:10. Триатлон. жінки

1:00 - 8:20. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Плей-оф

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - четвірки парні. Жінки - четвірки парні

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап. Плей-оф

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Змішані команди - пістолет, 10 м, гвинтівка, 10 м

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:15. Хокей на траві. Чоловіки. Груповий етап

3:30 - 12:00. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Груповий етап

4:30 - 15:00. Плавання. Чоловіки - 200 м в/с, 100 м спина. Жінки - 100 м спина, 100 м брас

5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(69 кг, 91 кг). Жінки(60 кг, 69 кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:30 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап. Плей-оф

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Жінки

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 59 кг

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 81 кг. Жінки - 63 кг

10:30 - 16:15. Футбол. Жінки. Груповий етап

11:30 - 16:40. Кінний спорт. командна виїздка

12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80+ кг. Жінки - 67+ кг

13:45 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 64 кг

14:00 - 16:30. Софтбол. фінальний матч

Розклад 5-го дня Олімпіади-2020, 28 липня (23 комплекти медалей)

Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Чвертьфінал

Теніс. Порядок матчів буде доступний напередодні ввечері

2:00 - 5:35. Серфінг. Чоловіки, жінки

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка парна, четвірка. Жінки - двійка парна, четвірка

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 3:50. Стендова стрільба. Трап. Кваліфікація

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Жінки пари. Груповий етап. Плей-оф

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:30 - 13:30. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:30 - 14:31. Плавання. Чоловіки - 200 м батт, 4х200 м в / с. Жінки - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с

5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(57 кг, 81 кг). Жінки(57 кг, 75 кг). Відбірковий етап

5:30 - об 11:40. Велоспорт, розділка. Чоловіки, жінки

6:00. Бейсбол. Груповий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

6:50 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки. К-1 слалом, чоловіки

8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки

10:30 - 13.00. Регбі-7. чоловічий фінал

10:30 - 16:15. Футбол. Чоловіки. Груповий етап

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 90 кг. Жінки - 70 кг

11:30 - 15:25. Кінний спорт. Індивідуальна виїздка

12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда

13:15 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 73 кг

14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали

Розклад 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня (17 комплектів медалей)

Теніс. Порядок матчів буде доступний напередодні ввечері

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 1 раунд

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка, двійка парна легка. Жінки - двійка, двійка парна легка

3:00 - 11:00. Стендова стрільба. Трап - чоловіки, жінки

3:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Плей-оф

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:30 - 13:30. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки. Кваліфікація

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:30 - 14:28. Плавання. Чоловіки - 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки - 200 м бат, 4х200 в/с

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки(75 кг, 91+кг). Жінки( 51кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 кг. Жінки - 78 кг

12:30 - 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда

13:00. Бейсбол. Груповий етап

13:50 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд

Розклад 7-го дня Олімпіади-2020 30 липня (21 комплект медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 2 раунд

2:30. 11:30. Кінний спорт. Особиста і командна першість. 1 і 2 заїзд

2:45 - 4:55. Академічне веслування. Чоловіки - одиночка, вісімка. Жінки - одиночка, вісімка

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Жінки. Груповий етап. Плей-оф

3:00 - 9.00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 14:30 Легка атлетика. Чоловіки - 3000м біг з перешкодами. Чоловіки - стрибки у висоту. Чоловіки - диск. Чоловіки - 400м з бар'єрами. Жінки - 800м. Жінки - 100м. Жінки - ядро. Жінки - потрійний стрибок. Жінки - 5000м. Змішана естафета 4х100. Кваліфікація

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки

4:30 - 15:10. Плавання. Чоловіки - 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки - 200 м брас, 100 м в/с

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал

6:00. 13:00. Бейсбол. Груповий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

7:00 - 9:25. Батут. Жінки, індивідуальні змагання

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки. Відбірковий етап

9:30 - 15:30. Бадмінтон. змішані пари

11:00 - 16:00. Футбол. Жінки. Чвертьфінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 + кг. Жінки - 78+ кг

12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд

14.30. Легка атлетика. Чоловіки - 10 000 м

Розклад 8-го дня Олімпіади-2020, 31 липня (21 комплект медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 3 раунд

1:30 - 3:25. Триатлон. змішана естафета

2:30. Кінний спорт. Особиста і командна першість. 3 заїзд

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:35. Легка Атлетика. Жінки - 400м з бар'єрами. Жінки - диск. Чоловіки - стрибки з жердиною. Чоловіки - 800м. Жінки - 100м з бар'єрами. Жінки - 800м. Чоловіки - 100м. Чоловіки - стрибок у довжину.

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 8:50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:10. 5:20. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки. Жінки. Посів

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 100 м батт. Жінки - 200 м спина, 800 м в/с. Змішана естафета 4х100

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап. Поєдинки за третє місце

6:00 - 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

6:00 - 14:00. Теніс. Жінки, одиночний фінал

6:00. 13:00. Бейсбол. Груповий етап

7:00 - 9:25. Батут. Чоловіки, індивідуальні змагання

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки. Півфінал

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 81 кг

10:30 - 13.00. Регбі-7. жіночий фінал

11:00 - 16:00. Футбол. Чоловіки. Чвертьфінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір

12:00 - 17:00. Бадмінтон. чоловічі пари

12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки-диск. Жінки - 100 м. Змішана естафета 4х400

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 96 кг

Розклад 9-го дня Олімпіади-2020 1 серпня (25 комплектів медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 4 раунд

1:45. Кінний спорт. Триборство, крос. Командні та індивідуальні змагання

2:30 - 5:30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 25 м. Кваліфікація

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:10 - 15:50. Легка Атлетика. Жінки - метання молота. Жінки - 3000м з перешкодами. Жінки - стрибок у довжину. Чоловіки - 400м. Жінки - 100м з бар'єрами. Чоловіки - 800м. Чоловіки - 400м з бар'єрами

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Чвертьфінал

4:00 - 15:00. Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 16:30. Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. 1/8 фіналу

4:10 - 6:45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки

4:30 - 6:25. Плавання. Чоловіки - 50 м в/с, 1500 м в/с, 4х100 комплекс. Жінки - 50 м в/с, 4х100 комплекс

4:35. Легка атлетика. Жінки - ядро

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап. Поєдинки за третє місце

5:00 - 12:15 Боротьба. Жінки - вільна, 76 кг. Чоловіки - греко-римська, 60 кг, 130 кг

6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал

6:00. 13:00. Бейсбол. Плей-оф

6:00 - 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser - чоловіки і жінки

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки

11:00 - 14:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки - вільні вправи, кінь. Жінки - опорний стрибок, бруси

12:30 - 15:20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 100 м, висота. Жінки - потрійний стрибок

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 76 кг

14:30 - 17:00. Бадмінтон. Одиночний розряд, жінки

Розклад 10-го дня Олімпіади-2020, 2 серпня (22 комплекти медалей)

Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. 1/8 фіналу. Чвертьфінал

2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень. Чоловіки, пістолет, 25 м

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Жінки. Чвертьфінал

3:30 - 15:15. Легка атлетика. Чоловіки - молот. Жінки - 1500м. Жінки - 200м. Жінки - стрибки з жердиною. Чоловіки - 400м. Жінки - 400м з бар'єрами

3:30 - 7:00. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 1000 м, С-2 1000 м. Жінки - К-1 200 м, К-2 500 м. Кваліфікація

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Груповий етап

4:20 - 5:55. Легка атлетика. Чоловіки - стрибки в довжину. Жінки - 100м з бар'єрами

6:00. 13:00. Бейсбол. Плей-оф

6:00 - 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er - чоловіки і жінки

7:00 - 9:30. Бадмінтон, жіночі пари

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 87 кг

11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - опорний стрибок, кільця. Жінки - вільні вправи

11:00 - 16:00. Футбол. Жінки. Півфінал

11:30 - 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість

12:15 - 16:00. Боротьба. Жінки - вільна, 76 кг. Чоловіки - греко-римська, 60 кг, 130 кг

13:30. Артистичне плавання. Дует. Попередній раунд

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 87+ кг

14.00 - 16:00 Легка атлетика. Чоловіки - 3000м з перешкодами. Жінки - 5000м, диск

14:00 - 17:00. Бадмінтон. Одиночки, чоловіки

Розклад 11-го дня Олімпіади-2020, 3 серпня (24 комплекти медалей)

Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. Чвертьфінал

3:00 - 15:25. Легка атлетика. Чоловіки - потрійний стрибок, 1500м, 200м, ядро, 110м з бар'єрами, 5000м. Жінки - 400м, спис. Кваліфікація

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Чвертьфінал

3:00 - 14:45. Гандбол. Чоловіки. Чвертьфінал

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Жінки. Чвертьфінал

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Чвертьфінал

4:30 - 14:45. Хокей на траві. Чоловіки. Півфінал

4:50 - 6:35. Легка атлетика. Чоловіки - 400м з бар'єрами. Жінки - довжина

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 1000 м, С-2 1000 м. Жінки - К-1 200 м, К-2 500 м

7:00 - 8:30. Бокс. Жінки, 57 кг

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Чвертьфінал

8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіка і Nacra 17

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

9:30 - 12:10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування

11:00 - 15:10. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки. Кваліфікація

11:00 - 13:40. Бокс. Чоловіки, 69 кг

11:00 - 16:00. Футбол. Чоловіки. Півфінал

11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - бруси, перекладина. Жінки - колода

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 68 кг. Греко-римська боротьба - 77 кг, 97 кг

13:00. Кінний спорт. Конкур. Індивідуальні змагання. Кваліфікація

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - шест. Жінки - 200 м, 800 м, молот

13:30. Артистичне плавання. Дует. Технічна програма

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109 кг

Розклад 12-го дня Олімпіади-2020, 4 серпня (17 комплектів медалей)

Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. Півфінал

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 1 раунд

0:30 - 3:10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км

3:00 - 15:55 Легка атлетика. Чоловіки - десятиборство, спис, 110м з бар'єрами. Жінки - семиборство, 1500м, 400м. Кваліфікація

3:00 - 14:45. Гандбол. Жінки. Чвертьфінал

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Чвертьфінал

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Чвертьфінал

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Жінки, парк

3:30 - 6:40. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200м, К-2 1000м. Жінки - С-1 200м, К-1 500м. Відбірковий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Чвертьфінал

4:30 - 14:45. Хокей на траві. Жінки. Півфінал

5:30. Легка атлетика. Жінки - 400м з бар'єром

8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Чвертьфінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 81 кг

8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 - чоловіки і жінки

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки. Кваліфікація

9:30 - 13.00. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейрінг. Кваліфікація

11:00 - 15:10. Скелелазіння. Комбайн. Жінки. Кваліфікація

12:06. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 62 кг (Коляденко / Ткач). Греко-римська боротьба - 67 кг, 87 кг

12:30. Легка атлетика. Чоловіки - 200 м, 800 м, молот. Жінки - 3000 м/б

13:00. Бейсбол. Півфінал

13.00 - 15:40. Кінний спорт. Конкур, індивідуальні змагання

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Дует

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109+ кг

Розклад 13-го дня Олімпіади-2020, 5 серпня (27 комплектів медалей)

0:30 - 3:10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 2 раунд

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Чоловіки, парк

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Півфінал

3:00 - 15:30. Легка атлетика. Жінки - стрибки у висоту, естафета 4х100, естафета 4х400. Чоловіки - естафета 4х100, 1500м. Кваліфікація

3:30 - 7:05. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки - С-1 200 м, К-1 500 м

5:00 - 15:45. Легка атлетика. Чоловіки - 110м з бар'єром, ходьба 20 км, потрійний стрибок, ядро

7:00 - 10:30. Сучасне п'ятиборство. Жінки. Чоловіки.

7:00. 15:00. Волейбол. Чоловіки. Півфінал

7:15 - 14:00 Баскетбол. Чоловіки. Півфінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 57 кг

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Півфінал

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:30 - 12.50. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейрінг

11:00 - 15:00. Гандбол. Чоловіки. Півфінал

11:00 - 15:40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг

11:00. Футбол. Жінки. Матч за третє місце

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 57 кг. Вільна боротьба - 57 кг, 86 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 400 м, десятиборство. Жінки - ходьба 20 км, семиборство

13:00. Бейсбол. Півфінал

13.00 - 15:10. Хокей на траві. чоловічий фінал

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір

Розклад 14-го дня Олімпіади-2020, 6 серпня (23 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 3 раунд

3:00. Легка атлетика. Чоловіки - ходьба 50 км

3:30 - 5:40. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - С-1 1000м, К-4 500м. Жінки - С-2 500м, К-4 500м. Кваліфікація

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. Жіночий фінал

4:20 - 8:50. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство. Кваліфікація

5:00 - 7.00. Футбол. Жіночий фінал. Чоловіки - матч за третє місце

7:00. 15:00. Волейбол. Жінки. Півфінал

7:40 - 14:00 Баскетбол. Жінки. Півфінал

8:00 - 9:40. Бокс. Чоловіки, 91 кг

8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Півфінал

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Жінки

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки. Кваліфікація

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон

11:00 - 15:40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг, жінки до 61 кг

11:00 - 15:00. Гандбол. Жінки. Півфінал

11:30 - 16:20. Скелелазіння. Комбайн. Жінки

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 53 кг. Вільна боротьба - 74 кг, 125 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 5000 м, естафета 4х100. Жінки - 400 м, 1500 м, естафета 4х100, спис, жердина

13.00. Кінний спорт. Конкур, командні змагання

13.00 - 15:10. Хокей на траві. Жіночий фінал

13:30. Артистичне плавання. Командний турнір. Технічна програма

13:30 - 16:40. Настільний теніс. Чоловіки. Командний турнір

Розклад 15-го дня Олімпіади-2020, 7 серпня (34 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 4 раунд

3:00. Легка атлетика. Марафон. Жінки

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - С-1 1000м, К-4 500м. Жінки - С-2 500м, К-4 500м

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал

5:30 - 7:30. Баскетбол. чоловічий фінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 52 кг, 75 кг. Жінки 51 кг, 69 кг

8:00 - 14:35. Карате. Куміте чоловіки 75+ кг, жінки 61+ кг

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки

9:20 - 12:00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство

9:30 - 12:25. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум. Відбірковий етап

10:30 - 12:20. Водне поло. Жіночий фінал

10:55 - 11:55. Велоспорт, трек. Чоловіки. Медісон

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 50 кг. Вільна боротьба - 65 кг, 97 кг

12.50. Легка атлетика. Чоловіки - 1500м, естафета 4х400, спис. Жінки - 10000м, естафета 4х400 м, висота

13.00 - 15:20. Кінний спорт. Конкур. Командний турнір

13.00 - 16:30. Бейсбол. Фінал

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Командний турнір

14:30 - 16:30. Футбол. Чоловічий фінал

15:00 - 17:30. Гандбол. Чоловічий фінал

15:15 - 17:45. Волейбол. Чоловічий фінал

Розклад 16-го дня Олімпіади-2020, 8 серпня (13 комплектів медалей)

3:00. Легка атлетика. Мафарон, чоловіки

4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Чоловік кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум

5:00 - 6:55. Художня гімнастика. Групове багатоборство

5:30 - 8:00. Баскетбол. Жіночий фінал

7:30 - 10:00. Волейбол. Жіночий фінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 63 кг, 90+ кг. Жінки 60 кг, 75 кг

9:00 - 11:30. Гандбол. Жіночий фінал

10:30 - 12:20. Водне поло. Чоловічий фінал