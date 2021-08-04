Український гімнаст Ігор Радівілов вказав на жахливі умови підготовки до Олімпійських ігор у Токіо.

Про це розповів сам гімнаст.

"Олімпійські Ігри це найважливіші змагання для будь-якого спортсмена. Я був на піку форми, але припустився прикрої помилки.

В підготовці було маса проблем, атмосфера всередині жахлива!! Я відчував постійний тиск! Ми з тренером не могли сконцентруватися на підготовці!!! Спортсмени не повинні так готуватися до головного старту чотириріччя. Водночас я виніс з цього хороший урок!!!

Хочу сказати голосно!!! Я тут!!! Я нікуди не йду!!! Я продовжую свій шлях !!! І Я дійду!", - відзначив Радівілов.