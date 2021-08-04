Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 серпня

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Плавання

00:30 - на 10 км, фінал: Христина Панчішко

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Веслування

04:05 - особисті змагання, каное-одиночка, 200 м, кваліфікація: Людмила Лузан, Анастасія Четверикова

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Веслування

04:47 - особисті змагання, байдарка-одиночка, 500 м, кваліфікація: Юлія Юрійчук, Марія Повх

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Легка атлетика

05:30 - особисті змагання, біг на 400 м з бар'єрами, жінки, фінал: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

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Вільна боротьба

05:30 - третій запуск, вагова категорія до 57 кг, жінки, 1/8 фіналу: Тетяна Кіт - Сівар Боусета (Туніс)

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Стрибки у воду

09:00 - особисті змагання, стрибки з 10-метрового трампліна, жінки, кваліфікація: Софія Лискун

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Велоспорт

10:20 - особисті змагання, кейрін, кваліфікація: Любов Басова, Олена Старікова

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Греко-римська боротьба

13:30 - третій запуск, вагова категорія до 67 кг, чоловіки, фінал: Парвіз Насібов - Мохаммад Реза Гераї (Іран)

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Греко-римська боротьба

13:30 - п'ятий запуск, вагова категорія до 87 кг, чоловіки, фінал: Жан Беленюк - Віктор Лерінц (Угорщина)

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Артистичне плавання

13:30 - особисті змагання, пара, фінал: Марта Фєдіна та Анастасія Савчук

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Легка атлетика

14:15 - особисті змагання, метання молота, фінал: Михайло Кохан

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Вільна боротьба

14:55 - перший запуск, вагова категорія до 62 кг, жінки, матч за бронзову медаль: Ірина Коляденко