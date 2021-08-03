Український борець Жан Беленюк пояснив важливість виходу у фінал Олімпіади у Токіо.

Про це розповів сам борець.

"Дуже важкий шлях. Стосується не тільки боротьби у Токіо, а й підготовки. Є нюанси, які спіткали нас. Пізніше поділюся інформацією. Радий, що вдалося вийти до фіналу. Знаю, як переживають і вболівають наші українці. Хочу порадувати їх результатом. Дякую за підтримку. Дай Боже, завтра буде все так, як треба.

Виснажений, були три дуже важкі сутички. У першій, з етнічним грузином було складно, з діючим чемпіоном Європи, на чемпіонаті йому поступився, а сьогодні взяв реванш.

Психологічно дуже важко, але намагаюся абстрагуватися від цього. Тому що саме Олімпійські ігри найважчі в сенсі психологічного навантаження. Коли на тобі велика відповідальність, за тобою ціла країна, люди, які казали, що чекають золота. Авжеж, я не хотів їх підставити і розчарувати їх у мені. Сподіваюся, що зможу їх порадувати. Дай Боже сил і терпіння все це витримати.

Отримую багато листів підтримки, дуже приємно. Намагаюся не відволікатися, тому не відповідаю. Бачу підтримку. Хочу передати великий привіт Володимиру Олександровичу Зеленському", - сказав Беленюк.