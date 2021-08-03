Український стрілець Павло Коростильов розкритикував ситуацію зі спортивною інфраструктурою в Україні.

Про це розповів сам спортсмен.

"У нас було два тижні зборів в Польщі. Потім ми повернулися в Україну, і ще тиждень екіпірувалися. Тільки одне тренування - і ми на Олімпіаді. У нас такий вид спорту, що за два тижні не підготуєшся. Це потрібно робити півроку-рік.

А у нас в Україні що? Вже все. Один тир, який був, згорів, і більше нічого немає. У Львові був тир олімпійської підготовки. А тепер 10 метрів я треную в одному місці, потім їду через все місто на 25 метрів. І їздити весь час їздити туди-сюди - трохи не те", - сказав Коростильов.