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Коростильов: Був один тир, і той згорів

Сьогодні 08:43 1139 1
Павло Коростильов прокоментував підготовку до Олімпіади
Коростильов: Був один тир, і той згорів
#Коростильов

Джерело - suspilne.media.

Український стрілець Павло Коростильов розкритикував ситуацію зі спортивною інфраструктурою в Україні.

Про це розповів сам спортсмен.

"У нас було два тижні зборів в Польщі. Потім ми повернулися в Україну, і ще тиждень екіпірувалися. Тільки одне тренування - і ми на Олімпіаді. У нас такий вид спорту, що за два тижні не підготуєшся. Це потрібно робити півроку-рік.

А у нас в Україні що? Вже все. Один тир, який був, згорів, і більше нічого немає. У Львові був тир олімпійської підготовки. А тепер 10 метрів я треную в одному місці, потім їду через все місто на 25 метрів. І їздити весь час їздити туди-сюди - трохи не те", - сказав Коростильов.

Нагадаємо, Коростильов не зміг вийти до фіналу Олімпіади.

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